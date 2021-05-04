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Опубликовано 4 мая 2021, 16:32

В Госдуме опровергли информацию о штрафах за одуванчики на дачных участках

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Речь в документе о правилах борьбы с сорняками касается исключительно сельхозпроизводителей, подчеркнули в нижней палате парламента.

Ответственность за нарушение правил борьбы с сорняками не распространяется на дачников, заявил председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Никакого отношения к дачникам этот документ не имеет. Более того, так как никаких изменений законодательства не происходило, то все нормы, которые были ранее, остаются в силе", — приводит слова депутата сайт Госдумы.

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Парламентарий пояснил, что речь в документе, содержащем правила борьбы с сорняками, идёт исключительно о сельхозтоваропроизводителях и сфере целевого и нецелевого использования земель сельхозназначения. Николаев подчеркнул, что дачникам не нужно бояться никаких санкций, если у них на участке вдруг вырастет ромашка или борщевик, поскольку оснований для этого просто нет.

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Напомним, ранее юрист предупредила дачников о штрафах за одуванчики, ромашку и мяту на участке. Она отметила, что по закону предусмотрена ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями, возбудителями болезней растений, сорняками.

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Варвара Романова
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