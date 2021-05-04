В Госдуме опровергли информацию о штрафах за одуванчики на дачных участках
Речь в документе о правилах борьбы с сорняками касается исключительно сельхозпроизводителей, подчеркнули в нижней палате парламента.
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Ответственность за нарушение правил борьбы с сорняками не распространяется на дачников, заявил председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
"Никакого отношения к дачникам этот документ не имеет. Более того, так как никаких изменений законодательства не происходило, то все нормы, которые были ранее, остаются в силе", — приводит слова депутата сайт Госдумы.
Парламентарий пояснил, что речь в документе, содержащем правила борьбы с сорняками, идёт исключительно о сельхозтоваропроизводителях и сфере целевого и нецелевого использования земель сельхозназначения. Николаев подчеркнул, что дачникам не нужно бояться никаких санкций, если у них на участке вдруг вырастет ромашка или борщевик, поскольку оснований для этого просто нет.
Напомним, ранее юрист предупредила дачников о штрафах за одуванчики, ромашку и мяту на участке. Она отметила, что по закону предусмотрена ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями, возбудителями болезней растений, сорняками.
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