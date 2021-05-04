В Калининграде горе-мать бросила избитого годовалого ребёнка на лестнице в подъезде
Малыша госпитализировали. В злополучный день его родительница развлекалась, вливая в себя алкоголь.
Фото © Следственный комитет РФ
В Калининграде жильцы одного из домов обнаружили на лестничной клетке избитого и полураздетого годовалого мальчика. Следственные органы организовали проверку информации, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.
"По поручению руководителя Следственного управления Дмитрия Бочарова незамедлительно организована доследственная проверка", — говорится в записи на сайте ведомства.
В ходе неё будут установлены и опрошены участники инцидента, а также дана правовая оценка действиям или бездействию органов опеки и профилактики.
Происшествие в доме по улице Левитана случилось 2 мая, сообщило издание "Клопс.ru". Жильцы услышали детский плач и нашли малыша, который один находился на лестничной клетке. Со множественными ссадинами и ушибами его доставили в детскую областную больницу. Сейчас ребёнок в безопасности.
Установлено, что мама зарегистрирована в другом подъезде и в этот день праздновала, употребляя алкогольные напитки. При этом ранее на учёте в полиции она не состояла. Сотрудники ПДН проводят проверку, сообщили в региональном главке МВД. Женщина уверяет, что не била малыша, с её слов, он сам упал и разбил губу.
Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье полуторагодовалый малыш насмерть разбился, выпав из окна 13-го этажа. Он самостоятельно забрался на подоконник, когда остался без присмотра.
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