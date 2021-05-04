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В Калининграде горе-мать бросила избитого годовалого ребёнка на лестнице в подъезде

Малыша госпитализировали. В злополучный день его родительница развлекалась, вливая в себя алкоголь.

4 мая 2021, 13:51
<p>Фото © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1563125/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следственный комитет РФ</a></p>

Фото © Следственный комитет РФ

В Калининграде жильцы одного из домов обнаружили на лестничной клетке избитого и полураздетого годовалого мальчика. Следственные органы организовали проверку информации, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"По поручению руководителя Следственного управления Дмитрия Бочарова незамедлительно организована доследственная проверка", — говорится в записи на сайте ведомства.

В ходе неё будут установлены и опрошены участники инцидента, а также дана правовая оценка действиям или бездействию органов опеки и профилактики.

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Происшествие в доме по улице Левитана случилось 2 мая, сообщило издание "Клопс.ru". Жильцы услышали детский плач и нашли малыша, который один находился на лестничной клетке. Со множественными ссадинами и ушибами его доставили в детскую областную больницу. Сейчас ребёнок в безопасности.

Установлено, что мама зарегистрирована в другом подъезде и в этот день праздновала, употребляя алкогольные напитки. При этом ранее на учёте в полиции она не состояла. Сотрудники ПДН проводят проверку, сообщили в региональном главке МВД. Женщина уверяет, что не била малыша, с её слов, он сам упал и разбил губу.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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