Американские СМИ призвали США "держаться подальше" от российских военных
По мнению журналиста, для Вашингтона ничего не изменится, даже если Украина полностью войдёт в состав РФ: безопасность Штатов от этого не пострадает.
Соединённым Штатам следует избегать столкновений с российскими военными в Восточной Европе и Сирии. Такое мнение выразил автор американского издания The National Interest Бонни Кристиан.
По его мнению, Белому дому и Пентагону следует свести к минимуму риски такого вооружённого конфликта. Для этого можно в том числе вернуться в Договор по открытому небу, вывести войска из Сирии. По мнению Кристиана, близость российских и американских сил в САР создаёт неоправданный риск.
Автор материала также призывает "держаться подальше" от российских войск в ситуации вокруг Украины. По его мнению, интересы Штатов в этом регионе не так велики, чтобы можно было идти на открытую конфронтацию. Бонни Кристиан рассуждает, что, даже если Украина полностью войдёт в состав России, на безопасности США это не скажется.
Ранее американцы также предрекли США катастрофу из-за попыток Байдена "грозить" Путину. В Вашингтоне полагают, что, в случае обострения отношений, Штатам придётся воевать на два фронта — и с Россией, и с Китаем.
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