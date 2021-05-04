Омский тиктокер "Лёха из деревни" решил баллотироваться в депутаты

Студент из Омской области Алексей Дудоладов, известный как тиктокер "Лёха из деревни", собрался делать политическую карьеру. Он объявил о том, что планирует баллотироваться в Заксобрание региона от КПРФ.

"Я, как никто другой, понимаю, какие проблемы интересуют жителей деревенских населённых пунктов. Я умею отстаивать свою точку зрения и смогу постоять за людей, которые попадают в трудные ситуации", — заявил молодой человек в беседе с "Подъёмом".

По его мнению, люди устали слушать депутатов, которые не выполняют свои обещания после предвыборной агитации. Алексей говорит, что не собирается никому ничего обещать, а просто делать, помогать людям. Главными проблемными сферами в регионе он назвал жилищную, медицину, дороги и, конечно, Интернет.

"Для показухи всегда деньги находятся, а почему для людей нет, это интересно. Фронт проблем очень большой", — говорит тиктокер.

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