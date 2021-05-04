Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Омский тиктокер "Лёха из деревни" решил баллотироваться в депутаты

Студент стал известен из-за того, что ему приходилось залезать на берёзу ради учёбы в удалённом формате. Потом там установили вышку сотовой связи.

4 мая 2021, 21:03
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/omskiy.kolhoznik/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">omskiy.kolhoznik</a></p>

Фото © Instagram/omskiy.kolhoznik

Студент из Омской области Алексей Дудоладов, известный как тиктокер "Лёха из деревни", собрался делать политическую карьеру. Он объявил о том, что планирует баллотироваться в Заксобрание региона от КПРФ.

"Я, как никто другой, понимаю, какие проблемы интересуют жителей деревенских населённых пунктов. Я умею отстаивать свою точку зрения и смогу постоять за людей, которые попадают в трудные ситуации", — заявил молодой человек в беседе с "Подъёмом".

По его мнению, люди устали слушать депутатов, которые не выполняют свои обещания после предвыборной агитации. Алексей говорит, что не собирается никому ничего обещать, а просто делать, помогать людям. Главными проблемными сферами в регионе он назвал жилищную, медицину, дороги и, конечно, Интернет.

"Для показухи всегда деньги находятся, а почему для людей нет, это интересно. Фронт проблем очень большой", — говорит тиктокер.

Омскому тиктокеру "Лёхе из деревни", который выходил в Сеть с берёзы, установили вышку связи

Омскому тиктокеру "Лёхе из деревни", который выходил в Сеть с берёзы, установили вышку связи

Ранее экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова также заявила о своём решении идти в политику. Певица подала документы в региональное отделение "Единой России" в Иванове.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1