Учения НАТО с участием 17 стран начались в Румынии
Их целью в Бухаресте назвали подтверждение готовности структур альянса к быстрому перемещению значительных сил "для защиты от любого агрессора".
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Учения НАТО под названием Dacia 21 Livex начались в Румынии. Они будут проходить на 16 полигонах и других военных площадках. Задействованы 10 тысяч военнослужащих Румынии, а также пять тысяч представителей 17 стран — союзников НАТО и партнёров альянса. Об этом рассказали в Министерстве национальной обороны Румынии.
Манёвры будут длительными — завершатся только в середине июня. Они предусматривают перемещение войск со стрельбами, сбросом авиабомб, преодоление препятствий, отработку действий медиков и так далее.
Оборонное ведомство Румынии заявило, что цель учений Dacia 21 Livex — "подтвердить постоянную готовность структур НАТО и американского стратегического партнёра к быстрому перемещению в Румынию значительных сил для защиты от любого агрессора".
Ранее глава ЦРУ Уильям Бёрнс не исключил, что Россия может вторгнуться на территорию Украины. А власти США, Франции, Германии, Италии и Великобритании призвали РФ "снизить напряжённость" вокруг Незалежной. При этом в НАТО заявили, что вероятность того, что Россия "нападёт" на Украину в ближайшие недели, можно оценить как низкую или среднюю.
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