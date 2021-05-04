Учения НАТО с участием 17 стран начались в Румынии

Учения НАТО под названием Dacia 21 Livex начались в Румынии. Они будут проходить на 16 полигонах и других военных площадках. Задействованы 10 тысяч военнослужащих Румынии, а также пять тысяч представителей 17 стран — союзников НАТО и партнёров альянса. Об этом рассказали в Министерстве национальной обороны Румынии.