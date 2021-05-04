По улицам Волгограда пронесли 30-метровую георгиевскую ленту

По улицам Волгограда пронесли многометровую георгиевскую ленту. Видео © "Большая перемена"

По всей России прошла патриотическая акция "Дороги Победы". К ней присоединился и Волгоград, где активисты пронесли по улицам 30-метровую георгиевскую ленту. Колонну возглавила инициатор этой акции — 11-классница из Камышина Анфиса Лещенко.

"Я провожу с детства мероприятия во дворе. Вся моя деятельность началась с самого детства. Сегодня мы организовали акцию "Дороги Победы" "Большой перемены" вместе с другими переменовцами из других городов", — говорит Анфиса.

У девочки на фронте были три прадеда, двое из них погибли. Несколько лет назад её семья придумала носить большую георгиевскую ленту по улицам города. Сначала это касалось лишь Камышина, а теперь — и Волгограда.

"Эта идея родилась на фоне акции "Георгиевская ленточка". Тогда в её рамках раздавались маленькие ленты, но у нас была сшита большая, и мы решили предать этой акции массовости и зрелищности", — говорит Анна Лещенко, мать Анфисы.

Благодаря проекту "Большая перемена" идея Анфисы Лещенко сразу получила всероссийский размах. В преддверии 9 Мая большие георгиевские ленты пронесли в Москве, Оренбурге, Екатеринбурге, Перми, Саранске, Махачкале и других городах.

А в прошлом году у Ржевского мемориала под Тверью развернули самую большую в мире георгиевскую ленту. Её длина составила 300 метров. Также для этого события создали огромное Знамя Победы. Его площадь — 200 квадратных метров.

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