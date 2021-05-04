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SpaceX запустила на орбиту новую партию спутников Starlink

Первая ступень ракеты Falcon 9 благополучно вернулась на Землю — совершила посадку на автоматическую плавучую платформу.

4 мая 2021, 19:42

SpaceX запустила на орбиту очередную партию спутников Starlink. Видео © Twitter / SpaceX

Ракета-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками глобальной интернет-системы Starlink в очередной раз благополучно запущена американской компанией SpaceX, которая принадлежит Илону Маску. Первая ступень вернулась на Землю и плавно приземлилась. Старт был осуществлён с космодрома, который расположен на острове Мерритт в непосредственной близости от мыса Канаверал (штат Флорида) в 15:01 по времени Восточного побережья США (22:01 мск).

"Первая ступень Falcon 9 приземлилась на дрон-корабль Of Course I Still Love You ("Конечно, я всё ещё люблю тебя") — девятая посадка этой ракеты-носителя", — сказано в официальном микроблоге SpaceX в "Твиттере".

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Также добавим, что предыдущий запуск партии микроспутников был осуществлён 29 апреля. В декабре 2019 года управление стратегического развития и экспериментов ВВС заключило контракт со SpaceX на 28 миллионов долларов на тестирование спутников Starlink в военных целях. А в мае компания подписала с американской армией соглашение о совместных исследованиях и разработках.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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