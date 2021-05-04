При пожаре в частном доме в ХМАО погибли два ребёнка и взрослый

При пожаре в частном жилом доме в городе Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) погибли три человека, включая двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Там добавили, что по факту ЧП организована проверка.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что первое подразделение спасателей прибыло на место через восемь минут после вызова. Возгорание было ликвидировано в 18:33 (16:33 мск) на площади девять квадратных метров.

В пресс-службе регионального СУ СК России сообщили, что в результате происшествия погибли два ребёнка в возрасте двух и трёх лет, а также мужчина. По данным Лайфа, погибшим взрослым, предположительно, является друг семьи. Причина смерти — отравление едким дымом. Мать детей и дедушка доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье: "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Ранее сообщалось, что в Ленобласти подросток с другом заживо сгорели накануне дня рождения.

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