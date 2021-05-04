Генпрокурор Чехии сообщил о возможной приостановке дела по взрывам во Врбетице

Уголовное дело о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, подозреваемыми по которому чешские власти считают двух граждан России — Александра Петрова и Руслана Боширова, может быть приостановлено, если не удастся их найти. Об этом заявил генеральный прокурор Чехии Павел Земан.

"Существует только одна версия расследования. Нельзя исключить, что уголовное дело будет приостановлено, если нам не удастся допросить обоих подозреваемых", — сказал он на пресс-конференции.

Напомним, Петров и Боширов стали широко известны после того, как Великобритания обвинила их в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. После заявлений Лондона россияне опровергли свою причастность к инциденту и заявили, что ездили в Лондон как туристы. Также они потребовали извинений у настоящих отравителей Скрипалей.

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Однако 25 апреля президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

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