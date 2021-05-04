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Раздаём долги, контролируем эмоции и здоровье: астролог рассказала, чего ждать россиянам от майских праздников

Эксперт отметила, что тех, кто наточит в четверг ножи, ждёт удача.

4 мая 2021, 18:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Астролог Яна Ваганова в беседе с РИА ФАН дала несколько универсальных советов для представителей всех знаков зодиака о том, как провести с пользой дни до 9 мая. К слову, атмосфера на этой неделе местами будет как на вулкане.

Среда, 5 мая, будет отличаться повышенной интуицией. Многим могут присниться вещие сны либо прийти озарения. Астролог предупреждает, что в этот день стоит контролировать свои эмоции и не поддаваться на провокации со стороны окружающих. Также в среду стоит заняться вопросами здоровья.

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Все происходящие события в четверг, 6 мая, астролог рекомендует воспринимать как дар свыше. Однако стоит быть аккуратным с деньгами, так как возможны потери. Тех, кто наточит в этот день ножи, ждёт удача.

В пятницу, 7 мая, многие будут чересчур ранимы и эмоциональны. Лучше всего этот день провести на природе, занимаясь огородными делами. С точки зрения звёзд, в пятницу не стоит никуда торопиться.

Заняться духовными практиками следует в субботу, 8 мая. В целом день будет наполнен романтикой и авантюрами. Тот, кто решится на загородные прогулки, не пожалеет об этом. Также суббота благоприятна для шопинга.

А вот в воскресенье, 9 мая, астролог рекомендует заняться собой и домом. Быстрые и спонтанные решения принесут удачу, однако вторая половина дня может пройти напряжённо: возможны конфликты и обманы.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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