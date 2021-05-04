Экс-главу Серпуховского района Шестуна в колонии отметили синей полосой за нарушение дисциплины

Дисциплинарная комиссия исправительной колонии № 6 Бежецка поставила на профилактический учёт бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, осуждённого за коррупцию. Об этом ТАСС сообщила его жена Юлия, указав, что мужа распределили в хозяйственный отряд.

Женщина отметила, что, как лицо, "склонное к злостному систематическому нарушению внутреннего распорядка", Шестун отмечен синей полосой. Её прикрепили на куртку, штаны и кепку осуждённого. По словам Юлии Шестун, таким образом окружающих предупредили о якобы опасности супруга.

Спальное место бывшего главы Серпуховского района Подмосковья расположено возле входа в барак. Это сделано для того, как считает его супруга, чтобы правоохранители могли ночью проверять, не убежал ли заключённый.

Юлия подчёркивает, что её супруга насильно распределили в хозотряд, "несмотря на активные возражения". "Мы будем обжаловать и помещение в хозотряд, и постановку на учёт", — отметила Шестун.

Напомним, Шестуна признали виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Его приговорили к 15 годам колонии, обязали выплатить штраф в размере 49 миллионов рублей и лишили права занимать руководящие должности сроком на три года. Также суд удовлетворил гражданский иск Администрации городского округа Серпухов к бывшему чиновнику на сумму 64,5 миллиона рублей.

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