Аграрий спрогнозировал рост цен на гречку в России из-за запрета на экспорт

Временный запрет Правительства РФ на вывоз гречихи за границу может вызвать резкий рост цен на эту крупу в России. Об этом Ura.ru заявил руководитель международного направления в Национальном органическом союзе (НОС) и бывший глава холдинга "Аривера" Илья Калеткин.

"Запретами цену не собьёшь. Какой-то краткосрочный эффект возможен, но в среднесрочной, а тем более в долгосрочной перспективе это просто приведёт к дефициту продукта. А дефицит никак не может сказаться на снижении стоимости", — сказал Калеткин, добавив, что в связи с запретом на экспорт гречки агробизнесмены могут сократить посевные площади.

По словам эксперта, любой запрет на психологическом уровне действует на сельхозпроизводителей таким образом, что они могут счесть выращивание какой-либо культуры слишком рискованным и попросту от него отказаться. Поэтому "чем больше запретов, тем больше беспокойств для производителей", отметил член правления НОС.

"Здесь подход непонятен, честно говоря. Этот подход скорее говорит о нежелании искать более тонкие инструменты с точки зрения регулирования цен. Запрет — это слишком простой и слишком непредсказуемый метод", — заключил Калеткин.

В то же время директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда в разговоре с агентством высказала мнение, что российское правительство находится в поиске эффективного способа обезопасить внутренний рынок при хорошем спросе на внешнем рынке.

"У нас страна стала жить в таких условиях, когда всё больше нашей продукции становится конкурентной в силу девальвации и других причин. В результате получается, что правительство ищет разные инструменты, чтобы обезопасить внутренний рынок", — пояснила Шагайда.

Как ранее сообщал Лайф, Правительство России вводит временный запрет на вывоз гречихи из страны в период с 5 июня по 31 августа включительно. Такое решение было принято в целях обеспечения продовольственной безопасности.

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