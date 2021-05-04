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В России резко вырос спрос на наличные деньги

По мнению экспертов, на это могли повлиять длительные майские выходные и общая неопределённость в экономике из-за внешнеполитических рисков.

4 мая 2021, 16:57
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В России объём наличных денег, которые поступили в обращение через банки в апреле, вырос на 366,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Отмечается, что с начала 2021 года это самый резкий отток средств в наличность. Такие показатели сравнимы с данными за июнь 2020 года, когда в РФ снимались ограничения по коронавирусу. Тогда рост составил 391,8 миллиарда рублей.

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Как сообщают эксперты, такой скачок в увеличении объёма наличных мог произойти из-за длительных майских выходных. Отметим, что в пользу этого предположения играет тот факт, что рост ускорился 28–29 апреля.

"Когда между майскими праздниками нет рабочих дней, некий повышенный спрос на наличные присутствует, хотя банковская система работает", — пояснил начальник центра разработки стратегии "Газпромбанка" Егор Сусин.

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Также есть вероятность, что на рост объёма наличных повлияла общая неопределённость в экономике из-за внешнеполитических рисков. Так, руководитель направления Центра исследований финансовых технологий "Сколково"-РЭШ Егор Кривошея обратил внимание на резолюцию Европарламента, где содержался призыв отключить Россию от SWIFT.

Ранее Лайф сообщал, что Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT, а также остановить строительство "Северного потока – 2". В свою очередь в российском МИД ответили на угрозу отключения страны от SWIFT словами "пусть попробуют". По мнению ведомства, подобные угрозы в адрес Москвы — свидетельство укрепления Россией обороноспособности.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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