Лукашенко лишил званий свыше 80 экс-силовиков за "дискредитирующие поступки"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом лишил более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств воинских и специальных званий. Поводом для такого решения послужили дискредитирующие поступки во время обострения обстановки в стране, сообщила пресс-служба главы республики.

"В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью её дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники силовых ведомств нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, дискредитируя честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, ряд силовиков проявили "неуважение к государственным символам". Речь идёт о выбрасывании служебных удостоверений, отказе от служебных обязанностей, снятии погон. В отношении некоторых военнослужащих возбуждены уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма.

Ранее Лайф рассказывал, что Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное дело на Тихановскую за подготовку к теракту. Показания против оппозиционерки и других подозреваемых дал недавно задержанный житель Брестской области.

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