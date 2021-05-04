В России предложили ввести налог на роскошь для владельцев яхт и частных джетов

Законопроект уже направлен в правительство для получения заключения. Предполагается, что механизм поможет в снижении уровня соцнеравенства.

Депутаты партии "Справедливая Россия" подготовили законопроект о введении в стране налога на роскошь для владельцев дорогостоящей недвижимости, яхт, частных самолётов и автомобилей. Об этом говорится на сайте политсилы.

"Наша партия предлагает создать механизм для снижения уровня социального неравенства, который применяется во многих странах мира. Предлагаем установить высокие налоги на роскошь", — сказал председатель партии Сергей Миронов.

По его словам, вырученные средства, а это триллионы рублей ежегодно, нужно перечислять на борьбу с бедностью. Законопроект уже направлен в правительство для получения заключения.

По данным политика, в 2020 году число граждан с доходами ниже прожиточного минимума приблизилось к 20 миллионам человек, что составляет 13,5% от общей численности населения. И ситуация только ухудшается, заметил Миронов.

При этом за прошлый год в Москве приобрели элитного жилья на 122 миллиарда рублей, а за первый квартал текущего года — на 50 миллиардов. Он уточнил, что владельцы подобных дорогих квартир просто обязаны платить повышенные налоги.

Отмечается, что такой налог должны уплачивать организации, индивидуальные предприниматели и физические лица, однако предусмотрены и исключения для земель сельхозназначения, строительной и сельхозтехники, морских и воздушных судов, а также недвижимого имущества, которое организации и ИП используют для основного вида деятельности.