В России предложили ввести налог на роскошь для владельцев яхт и частных джетов
Фото © Pixabay
Законопроект уже направлен в правительство для получения заключения. Предполагается, что механизм поможет в снижении уровня соцнеравенства.
Депутаты партии "Справедливая Россия" подготовили законопроект о введении в стране налога на роскошь для владельцев дорогостоящей недвижимости, яхт, частных самолётов и автомобилей. Об этом говорится на сайте политсилы.
"Наша партия предлагает создать механизм для снижения уровня социального неравенства, который применяется во многих странах мира. Предлагаем установить высокие налоги на роскошь", — сказал председатель партии Сергей Миронов.
По его словам, вырученные средства, а это триллионы рублей ежегодно, нужно перечислять на борьбу с бедностью. Законопроект уже направлен в правительство для получения заключения.
По данным политика, в 2020 году число граждан с доходами ниже прожиточного минимума приблизилось к 20 миллионам человек, что составляет 13,5% от общей численности населения. И ситуация только ухудшается, заметил Миронов.
При этом за прошлый год в Москве приобрели элитного жилья на 122 миллиарда рублей, а за первый квартал текущего года — на 50 миллиардов. Он уточнил, что владельцы подобных дорогих квартир просто обязаны платить повышенные налоги.
Отмечается, что такой налог должны уплачивать организации, индивидуальные предприниматели и физические лица, однако предусмотрены и исключения для земель сельхозназначения, строительной и сельхозтехники, морских и воздушных судов, а также недвижимого имущества, которое организации и ИП используют для основного вида деятельности.
Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что больше половины населения России имеет доходы ниже прожиточного минимума. По его словам, бедными можно назвать 80 миллионов жителей страны, а не 17,8 миллиона, о которых сообщал Росстат. По словам пресс-секретаря президента РФ, пандемия сильно ударила по доходам россиян, однако точечные меры поддержки граждан сработали.