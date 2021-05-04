Четырёх бездомных щенков расстреляли в деревне под Калугой
Тела животных обнаружили местные жители, они забили тревогу, полиция возбудила уголовное дело.
Фото © Соцсети
В деревне Ястребовка Калужской области местные жители обнаружили трупы четырёх бездомных щенков на обочине дороги. Все собаки были убиты из огнестрельного оружия, сообщили в соцсетях горожане.
"В дежурную часть ОМВД России по Ферзиковскому району поступило сообщение от местных жителей о том, что на обочине автодороги Ферзиково — Филенево были обнаружены трупы четырёх собак. По результатам полицейской проверки возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными", — отметили в региональном УМВД РФ.
На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также вид оружия, из которого был произведён отстрел бездомных животных.
В соцсетях неравнодушные жители пишут, что у двух убитых щенков были порваны уши. Вероятнее всего, живодёры оторвали им бирки, означающие, что животное стерилизовано и привито. В Калужской области это не первое убийство бездомных собак. В марте в деревне Ивашево неизвестные расправились с четырьмя щенками — и тоже из огнестрельного оружия. Уголовное дело было возбуждено и тогда, но убийц полиция не нашла.
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