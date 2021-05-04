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Звезда "Лабиринтов прошлого" Рикардо Дарин привился "Спутником V"

64-летний аргентинец после вакцинации чувствует себя хорошо.

4 мая 2021, 15:06
<p>Фото © Borja B. Hojas / Getty Images</p>

Фото © Borja B. Hojas / Getty Images

Аргентинский актёр и режиссёр Рикардо Дарин привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщает La Nacion.

Артист получил первую дозу препарата и рассказал, что чувствует себя хорошо. Теперь Дарин начнёт работу над следующим проектом с уверенностью в собственной защите, отмечает издание.

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Рикардо Дарин известен по фильмам "Тайна в его глазах" (премия "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке), "Дикие истории", "Лабиринты прошлого". В 2016 году Дарин стал лауреатом премии "Гойя".

Ранее сообщалось, что ВОЗ летом оценит безопасность "Спутника V". Эксперты изучат "производственную и клиническую практику" в России, касающуюся вакцины, отметила представитель организации.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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