Мурашко предложил добровольно прививать от коронавируса пациентов перед выпиской из стационаров

Пациентам из групп риска перед их выпиской из стационаров можно ставить вакцину от коронавируса, при этом всё должно происходить на добровольной основе. С таким предложением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Пожилые граждане и пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, были и остаются нашим главным приоритетом. Необходимо сделать процесс вакцинации максимально удобным для этих групп населения", — сказал Мурашко.

Министр предложил прививать таких пациентов перед их выпиской из стационаров, однако уточнил, что эта процедура должна быть добровольной. А через три недели пациент может поставить второй компонент вакцины уже в медицинском учреждении по месту жительства.

Ситуацию с заболеваемостью ковидом в России Мурашко назвал напряжённой. Решения о смягчении ограничений должны приниматься исходя из эпидемиологической обстановки в регионах, заметил он.

Важным направлением сегодня Мурашко назвал работу по выработке коллективного иммунитета и активному развитию вакцинации людей из группы риска. В Минздраве добавили, что до конца майских праздников медицинские учреждения и служба скорой помощи будут работать в усиленном режиме.

Напомним, с начала эпидемии в России выявлено 4 839 514 случаев заражения CoViD-19. За минувшие сутки это число составило 7770, что стало минимумом с 26 сентября 2020 года.

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