Мурашко предложил добровольно прививать от коронавируса пациентов перед выпиской из стационаров
Второй компонент вакцины такие граждане смогут поставить уже в медучреждении по месту жительства, добавил глава Минздрава.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Пациентам из групп риска перед их выпиской из стационаров можно ставить вакцину от коронавируса, при этом всё должно происходить на добровольной основе. С таким предложением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Пожилые граждане и пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, были и остаются нашим главным приоритетом. Необходимо сделать процесс вакцинации максимально удобным для этих групп населения", — сказал Мурашко.
Министр предложил прививать таких пациентов перед их выпиской из стационаров, однако уточнил, что эта процедура должна быть добровольной. А через три недели пациент может поставить второй компонент вакцины уже в медицинском учреждении по месту жительства.
Ситуацию с заболеваемостью ковидом в России Мурашко назвал напряжённой. Решения о смягчении ограничений должны приниматься исходя из эпидемиологической обстановки в регионах, заметил он.
Важным направлением сегодня Мурашко назвал работу по выработке коллективного иммунитета и активному развитию вакцинации людей из группы риска. В Минздраве добавили, что до конца майских праздников медицинские учреждения и служба скорой помощи будут работать в усиленном режиме.
Напомним, с начала эпидемии в России выявлено 4 839 514 случаев заражения CoViD-19. За минувшие сутки это число составило 7770, что стало минимумом с 26 сентября 2020 года.
Выбор редакции
Звезда "Лабиринтов прошлого" Рикардо Дарин привился "Спутником V"
Мурашко назвал процент переболевших коронавирусом, столкнувшихся с осложнениями
Диетолог раскрыла, как без последствий для организма справиться с перееданием
Четырёх бездомных щенков расстреляли в деревне под Калугой
Украинские футболисты на Пасху заменили подбрасывание монеты перед матчем яичным боем
Комментариев: 0