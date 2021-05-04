Bloomberg: Страны G20 поддержат введение "ковид-паспортов"
По мнению министров, эта мера должна помочь туризму быстрее восстановиться, а также благотворно сказаться на мировой экономике.
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Главы министерств туризма стран "Большой двадцатки" (G20) намерены выступить в поддержку введения сертификатов вакцинации от коронавируса, известных как "ковид-паспорта". Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на проект совместного заявления.
"Мы подчёркиваем, что возобновление путешествий и туризма крайне важно для восстановления мировой экономики из-за прямого и непрямого влияния этого сектора на остальные", — указано в документе.
По мнению министров, введение "ковид-паспортов" должно поспособствовать быстрому восстановлению туристической отрасли, а также эта мера благотворно скажется на мировой экономике.
Напомним, в конце марта в Евросоюзе определились с датой выхода электронных "ковид-паспортов". Документ, который позволит европейцам путешествовать по ЕС без каких-либо ограничений, станет доступен с 15 июня.
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