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Bloomberg: Страны G20 поддержат введение "ковид-паспортов"

По мнению министров, эта мера должна помочь туризму быстрее восстановиться, а также благотворно сказаться на мировой экономике.

4 мая 2021, 14:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Главы министерств туризма стран "Большой двадцатки" (G20) намерены выступить в поддержку введения сертификатов вакцинации от коронавируса, известных как "ковид-паспорта". Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на проект совместного заявления.

"Мы подчёркиваем, что возобновление путешествий и туризма крайне важно для восстановления мировой экономики из-за прямого и непрямого влияния этого сектора на остальные", — указано в документе.

ВОЗ предрекла рост неравенства из-за введения "ковид-паспортов"

ВОЗ предрекла рост неравенства из-за введения "ковид-паспортов"

По мнению министров, введение "ковид-паспортов" должно поспособствовать быстрому восстановлению туристической отрасли, а также эта мера благотворно скажется на мировой экономике.

Напомним, в конце марта в Евросоюзе определились с датой выхода электронных "ковид-паспортов". Документ, который позволит европейцам путешествовать по ЕС без каких-либо ограничений, станет доступен с 15 июня.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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