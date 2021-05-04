Диетолог раскрыла, как без последствий для организма справиться с перееданием

Длинные майские каникулы россияне нередко ассоциируют не только с работой на приусадебном участке, но и с частыми посиделками с друзьями за праздничным столом. Как оградить себя от пищевых излишеств и составить меню так, чтобы вкусные блюда шли только на пользу здоровью, рассказала в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Эксперт напомнила, что даже в майские праздничные дни не следует терять голову — питаться нужно дозированно, не перегружать себя лишними продуктами, тем более алкоголем. Обилие жирных, мясных блюд следует разбавлять салатами, зеленью, большим количеством овощей. Натуральные крупы, фрукты совершенно спокойно впишутся в праздничное меню, считает специалист.

"Вообще, надо понимать, что праздничные дни не для того, чтобы наедаться, а чтобы получать удовольствие от жизни, от праздника, заниматься спортом. Питание можно ограничивать", — подчеркнула Ирина Бережная.

Гастроэнтеролог объяснила, как восстановить нормальную работу желудка, если праздничный стол перевесил возможности организма.

"Если сорвались, чувствуете тяжесть в желудке, тошноту, отрыжку, можно использовать энтеросорбенты, минеральную воду, чай с лимоном. Можно использовать любые супы: они достаточно питательны и в тёплом виде улучшают пищеварение. Лучше убирать тяжёлые продукты, копчёности, острое и добавлять больше растительной пищи в запечённом, тушёном виде. Если самочувствие ухудшается, тогда нужно обратиться к врачу", — посоветовала Ирина Бережная.

Ранее врач предупредила об опасном синдроме у пожилых людей при неправильном питании. Если людям старшего поколения не будет чего-то хватать в организме, процессы старения ускорятся.

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