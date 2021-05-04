Суд оправдал Марин Ле Пен по делу о публикации фотографий жертв террористов
Политик сделала это в 2015 году после того, как известный журналист сравнил её партию и боевиков.
Фото © Instagram / marine_lepen
Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и евродепутат Жильбер Коллар оправданы судом по делу о публикации в 2015 году фотографий жертв боевиков террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Суд, проходивший в городе Нантер, не увидел никаких признаков прозелитизма (стремление обратить других в свою веру. — Прим. Лайфа) в твитах политиков.
Ле Пен и Коллар в 2015 году опубликовали фотографии жестоких расправ террористов в ответ на параллель между ИГИЛ и партией "Национальное объединение", которую провёл известный французский журналист Жан-Жак Бурден. Политики посчитали это сравнение недостойным и неприемлемым, а судебный процесс Ле Пен называла политическим и указывала на факт нарушения свободы выражения мнения.
Ранее Лайф рассказывал, что пытавшаяся примкнуть к ИГИЛ россиянка Варвара Караулова впервые стала мамой. Отец ребёнка — адвокат девушки и её муж Олег Елисеев.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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