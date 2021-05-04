Россияне не пострадали при крушении метромоста в Мехико

Россиян среди погибших и пострадавших при обрушении метромоста в Мехико нет. Об этом сообщили в Посольстве РФ в Мексике.

"В городе Мехико обрушился метромост, есть жертвы. Информации о раненых российских гражданах не поступало", — сказано в сообщении дипмиссии в "Твиттере".

В посольстве также выразили соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, обрушение метромоста в мексиканской столице произошло в понедельник, 3 мая, в районе станции "Оливос" на юге города. В 06:25 мск по мосту проходил поезд, два вагона которого рухнули с высоты около десяти метров. Правоохранительные органы приступили к выяснению причин катастрофы. Сейчас район обрушения оцеплен, все подъезды перекрыты, туда допускаются только машины экстренных служб. Жертвами катастрофы стали 27 человек, 79 были госпитализированы.

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