В Саратовской области горит нацпарк "Хвалынский"
Ситуация находится на контроле прокуратуры региона, на место выехал городской прокурор.
Пожар вспыхнул в нацпарке "Хвалынский" в Саратовской области. Видео © Instagram / Прокуратура Саратовской области
В Саратовской области пожар вспыхнул в национальном парке "Хвалынский". Площадь возгорания составляет три гектара. Об этом сообщает прокуратура региона в "Инстаграме".
"На территории Хвалынского района, вблизи села Старая Яблонка, горит лес на площади три гектара. В тушении пожара принимают участие 35 человек и три единицы спецтехники", — говорится в сообщении.
Отмечается, что локализацию пожара усложняет ветер. Ситуация находится на контроле прокуратуры, на место уже выехал городской прокурор Сергей Паршин.
Ранее Лайф рассказывал, что бензовоз и две фуры загорелись после столкновения на трассе под Екатеринбургом. Информации о пострадавших нет, присутствует угроза взрыва.
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