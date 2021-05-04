В Саратовской области горит нацпарк "Хвалынский"

Пожар вспыхнул в нацпарке "Хвалынский" в Саратовской области. Видео © Instagram / Прокуратура Саратовской области

В Саратовской области пожар вспыхнул в национальном парке "Хвалынский". Площадь возгорания составляет три гектара. Об этом сообщает прокуратура региона в "Инстаграме".

"На территории Хвалынского района, вблизи села Старая Яблонка, горит лес на площади три гектара. В тушении пожара принимают участие 35 человек и три единицы спецтехники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что локализацию пожара усложняет ветер. Ситуация находится на контроле прокуратуры, на место уже выехал городской прокурор Сергей Паршин.

Ранее Лайф рассказывал, что бензовоз и две фуры загорелись после столкновения на трассе под Екатеринбургом. Информации о пострадавших нет, присутствует угроза взрыва.

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