Жозе Моуринью в новом сезоне возглавит "Рому"
Португальский специалист подписал трёхлетний контракт с "волками".
Фото © Peter Powell / PA Images via Getty Images
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" португалец Жозе Моуринью в сезоне-2021/2022 возглавит футбольный клуб "Рома". Об этом сообщает пресс-служба команды в "Твиттере".
4 мая римский клуб объявил, что главный тренер Паулу Фонсека покинет свой пост в конце текущего сезона, а спустя пару часов назвал имя его преемника.
🤝 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄🤝— AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021
L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B
"Клуб рад сообщить, что достигнута договорённость с Жозе Моуринью о том, что он станет нашим новым главным тренером с сезона-2021/2022", — говорится в сообщении "Ромы".
Специалист подписал трёхлетний контракт с футбольным клубом — до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" одержал разгромную победу над "Ромой" в первом полуфинальном матче Лиги Европы — 6:2.
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