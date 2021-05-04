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Жозе Моуринью в новом сезоне возглавит "Рому"

Португальский специалист подписал трёхлетний контракт с "волками".

4 мая 2021, 14:24
<p>Фото © Peter Powell / PA Images via Getty Images</p>

Фото © Peter Powell / PA Images via Getty Images

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" португалец Жозе Моуринью в сезоне-2021/2022 возглавит футбольный клуб "Рома". Об этом сообщает пресс-служба команды в "Твиттере".

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4 мая римский клуб объявил, что главный тренер Паулу Фонсека покинет свой пост в конце текущего сезона, а спустя пару часов назвал имя его преемника.

"Клуб рад сообщить, что достигнута договорённость с Жозе Моуринью о том, что он станет нашим новым главным тренером с сезона-2021/2022", — говорится в сообщении "Ромы".

Специалист подписал трёхлетний контракт с футбольным клубом — до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" одержал разгромную победу над "Ромой" в первом полуфинальном матче Лиги Европы — 6:2.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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