Ректор ВШЭ предупредил об опасности обеднения среднего класса в России из-за коронавируса

Часть населения России в период пандемии коронавируса "выпала" из среднего класса и попала в бедность. Об этом в интервью РБК рассказал ректор НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Ярослав Кузьминов.

По мнению экономиста, упущением можно считать то, что государство в период пандемии начало активно поддерживать производство, но при этом серьёзной поддержки представителям среднего класса, у которых фактически "пропали источники существования", оказано не было. "Любые инновации потребления и в экономике поддерживаются именно средним классом, то есть людьми, у которых есть возможность выбирать", отметил эксперт. Главным вызовом, с которым сейчас должна справляться страна, Кузьминов назвал упадок реальных доходов части граждан. При этом он подчеркнул, что решать эту проблему "традиционными методами, то есть поддержкой самых слабых, просто нельзя".

По словам ректора ВШЭ, переход людей из среднего класса в категорию бедных "взрывоопасен с точки зрения политики". Вместе с тем ощутимых последствий этого процесса эксперт пока не увидел, а резкие политические противостояния последнего времени, скорее всего, не были ответом на происходящее. Несмотря на это, ответ, по мнению Кузьминова, "ещё придёт — и с ним надо будет что-то делать". Кроме прочего, уменьшение доходов среднего класса может привести к тому, что РФ не сможет существенно увеличить темпы экономического роста, а его показатель так и останется в пределах 2%, добавил специалист.

Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию заявил об ударе пандемии по благосостоянию людей. По словам российского лидера, последствия распространения коронавируса стали вызовом для всех государств, а среди граждан обострилось неравенство.

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