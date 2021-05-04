Поваленные деревья и разрушенные дома: в США два человека погибли при разрушительном торнадо

Минимум два человека стали жертвами разрушительного торнадо в США. Видео © Соцсети

Минимум два человека погибли во время разрушительного торнадо, разбушевавшегося в американском штате Джорджия.

Телеканал WSB TV сообщил об одном погибшем. Смерть наступила после падения дерева на машину. А второй жертвой стихии стала женщина, на дом которой также упало дерево, передаёт USA Today.

Отмечается, что наибольший урон нанесён городам Атланта и Хьюстон (штат Техас), там скорость ветра превышала 30 метров в секунду. Синоптики предупреждают, что в ближайшее время торнадо может накрыть Миссисипи, Северную и Южную Каролину.

Ранее Лайф рассказывал о сходе лавины на перевале вблизи посёлка Монды. Двум туристам из пяти удалось выжить при трагедии, а тела ещё двух путешественников обнаружили позже. Отмечается, что пострадавших в шоковом состоянии и с признаками обморожения спасатели доставили в Иркутск. По данным Управления МЧС России по Бурятии, состояние обоих оценивается как удовлетворительное.

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