Тюменский ветеран ВОВ получила в подарок от губернатора "каменный" пряник. Видео © "ВКонтакте" / "Типичная Тюмень"

В Тюменской области ветеран Великой Отечественной войны получила в подарок к празднику 9 Мая пряник, который невозможно разломить или разрезать ножом. О "каменном" угощении сообщает Ura.ru, отмечая, что историей поделился анонимный пользователь в соцсетях. Уточняется, что пряник пришёл от губернатора региона Александра Моора.

В Сети опубликовали видеоролик с подарком, на котором жительница Абатского района показывает упаковку от угощения, украшенного в соответствии с тематикой Дня Победы. Она отмечает, что, вероятно, пряник был приготовлен на заказ.

"Изготовлен 20 марта 2021 года. Но, видимо, допущена опечатка, не в 2021 году, а в 1921 году его сделали", — говорит она.

После этого женщина достаёт пряник и пытается разрезать его ножом или разломать руками, но у неё ничего не выходит. Отделить кусок от угощения удаётся только после удара об стол.

"Такой вот пряник отправили ветерану, которой 94 года. Как мы его будем кушать? Надо, наверное, губернатору этот пряник отправить обратно, пусть он сам с ним чай пьёт", — возмущается героиня видеоролика.

Как отмечает Ura.ru, глава Тюменской области Александр Моор заявил, что выяснит причину, по которой ветеран получила в подарок чёрствый пряник. Об этом агентству рассказали в областном оперативном штабе. По словам губернатора, раньше жалоб на съедобные подарки в администрацию не поступало.

Ранее Лайф рассказывал, что с 7 по 9 мая подмосковные ветераны смогут бесплатно ездить в такси. Число поездок при этом неограниченно. Заказать авто можно по короткому номеру с 4 мая.

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