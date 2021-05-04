Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

ЦБ РФ повысил прогноз профицита ликвидности банков на конец 2021 года

При этом в регуляторе не исключают ухудшения ситуации из-за всплеска заболевания ковидом.

4 мая 2021, 14:11
<p>Фото © <a href="https://www.cbr.ru/press/pr/?file=27042021_115000PR2021-04-27T11_38_08.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЦБ РФ</a></p>

Фото © ЦБ РФ

Банк России повысил прогноз структурного профицита ликвидности банков до 0,9–1,5 триллиона рублей. Об этом говорится в апрельском докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2021 года повышен на 0,1 триллиона рублей — до 0,9–1,5 триллиона рублей", — сказано в документе.

Такой прогноз учитывает предпосылку о постепенном возврате в банки в течение ближайших лет части наличных денег, спрос на которые повысился в период пандемии. При этом за первый квартал этот прогноз снижен на 0,2 триллиона рублей.

Валютный коллапс: почему после майских праздников может упасть курс доллара и что угрожает рублю

Валютный коллапс: почему после майских праздников может упасть курс доллара и что угрожает рублю

Однако в ЦБ РФ не исключают очередного всплеска заболеваемости коронавирусом, который может существенно повлиять на восстановление экономики, что не позволяет игнорировать соответствующие риски.

При этом в регуляторе уточнили, что сейчас пандемия играет менее значимую роль и в российской, и в мировой экономике по сравнению с серединой и даже концом 2020-го.

Ранее эксперт рассказал, что в ближайшие дни будет с российским финансовым рынком. По его мнению, для покупателей фондовых активов самыми тревожными остаются две темы — это очередной всплеск заболеваемости коронавирусом и растущие инфляционные риски.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1