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Правительство России запретило летом экспортировать гречку

Ограничения, как ожидается, будут сняты после 31 августа.

4 мая 2021, 14:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правительство России вводит временный запрет на вывоз гречихи из страны в период с 5 июня по 31 августа включительно. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях обеспечения продовольственной безопасности Правительство РФ постановляет <...> установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из РФ гречихи, крупы грубого помола из гречихи и гречневого зерна", — указано в тексте документа.

Минсельхоз разрабатывает меры для сдерживания роста цен на гречку

Минсельхоз разрабатывает меры для сдерживания роста цен на гречку

Ранее сразу несколько ретейлеров предупредили о возможном повышении стоимости разных круп, в том числе на 7,5–15% на гречку, а овсяных хлопьев — на 3–5%.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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