Правительство России запретило летом экспортировать гречку
Ограничения, как ожидается, будут сняты после 31 августа.
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Правительство России вводит временный запрет на вывоз гречихи из страны в период с 5 июня по 31 августа включительно. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях обеспечения продовольственной безопасности Правительство РФ постановляет <...> установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из РФ гречихи, крупы грубого помола из гречихи и гречневого зерна", — указано в тексте документа.
Ранее сразу несколько ретейлеров предупредили о возможном повышении стоимости разных круп, в том числе на 7,5–15% на гречку, а овсяных хлопьев — на 3–5%.
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