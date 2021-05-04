Правительство России запретило летом экспортировать гречку

Правительство России вводит временный запрет на вывоз гречихи из страны в период с 5 июня по 31 августа включительно. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях обеспечения продовольственной безопасности Правительство РФ постановляет <...> установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из РФ гречихи, крупы грубого помола из гречихи и гречневого зерна", — указано в тексте документа.

Ранее сразу несколько ретейлеров предупредили о возможном повышении стоимости разных круп, в том числе на 7,5–15% на гречку, а овсяных хлопьев — на 3–5%.

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