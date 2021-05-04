Украинские футболисты на Пасху заменили подбрасывание монеты перед матчем яичным боем
Очередной тур Премьер-лиги совпал с главным православным праздником, что позволило оригинально провести жеребьёвку.
Фото © ФК "Мариуполь"
На Украине футбольный матч, который состоялся в главный православный праздник — Пасху — жеребьёвку между командами, которую обычно проводят с помощью монетки, решили немного видоизменить — капитаны команд бились крашенными яйцами.
Такое необычное начало матча случилось в очередном туре премьер-лиги перед игрой "Мариуполь" — "Львов". Оригинальную жеребьёвку также повторили капитаны "Руха" и "Александрии". Тренеры же в послематчевых комментариях признались — хотелось бы, чтобы футболисты отмечали праздник вместе с семьями, а не на поле.
Отметим, что бой крашенными яйцами не в первый раз занимает место классической жеребьёвки. Так, предпочтение ему отдали в женской австрийской Бундеслиге на католическую Пасху, а в Болгарии такое практиковали ещё в 2019 году.
А в России на Пасху "Зенит" выиграл у "Локомотива" 6:1, сине-бело-голубые досрочно стали лучшими в РПЛ. Необычной жеребьёвки, правда, не было, однако капитан "Зенита" Артём Дзюба удивил всех, выйдя на церемонию награждения в костюме Дэдпула.
Выбор редакции
Омбудсмен ДНР оценила вероятность нового обмена пленными между Донбассом и Украиной
Диетолог рассказал, сколько дней можно хранить пасхальные куличи
Жозе Моуринью в новом сезоне возглавит "Рому"
Суд оправдал Марин Ле Пен по делу о публикации фотографий жертв террористов
Звезда "Лабиринтов прошлого" Рикардо Дарин привился "Спутником V"
Комментариев: 0