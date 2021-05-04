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Украинские футболисты на Пасху заменили подбрасывание монеты перед матчем яичным боем

Очередной тур Премьер-лиги совпал с главным православным праздником, что позволило оригинально провести жеребьёвку.

4 мая 2021, 15:20
<p>Фото © <a href="https://fcmariupol.com/album/mariupol-lvov-12/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Мариуполь"</a></p>

Фото © ФК "Мариуполь"

На Украине футбольный матч, который состоялся в главный православный праздник — Пасху — жеребьёвку между командами, которую обычно проводят с помощью монетки, решили немного видоизменить — капитаны команд бились крашенными яйцами.

Такое необычное начало матча случилось в очередном туре премьер-лиги перед игрой "Мариуполь" — "Львов". Оригинальную жеребьёвку также повторили капитаны "Руха" и "Александрии". Тренеры же в послематчевых комментариях признались — хотелось бы, чтобы футболисты отмечали праздник вместе с семьями, а не на поле.

Дзюба в костюме Дэдпула и золотой серпантин: как прошло награждение "Зенита"

Дзюба в костюме Дэдпула и золотой серпантин: как прошло награждение "Зенита"

Отметим, что бой крашенными яйцами не в первый раз занимает место классической жеребьёвки. Так, предпочтение ему отдали в женской австрийской Бундеслиге на католическую Пасху, а в Болгарии такое практиковали ещё в 2019 году.

А в России на Пасху "Зенит" выиграл у "Локомотива" 6:1, сине-бело-голубые досрочно стали лучшими в РПЛ. Необычной жеребьёвки, правда, не было, однако капитан "Зенита" Артём Дзюба удивил всех, выйдя на церемонию награждения в костюме Дэдпула.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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