Украинские футболисты на Пасху заменили подбрасывание монеты перед матчем яичным боем

На Украине футбольный матч, который состоялся в главный православный праздник — Пасху — жеребьёвку между командами, которую обычно проводят с помощью монетки, решили немного видоизменить — капитаны команд бились крашенными яйцами.

Такое необычное начало матча случилось в очередном туре премьер-лиги перед игрой "Мариуполь" — "Львов". Оригинальную жеребьёвку также повторили капитаны "Руха" и "Александрии". Тренеры же в послематчевых комментариях признались — хотелось бы, чтобы футболисты отмечали праздник вместе с семьями, а не на поле.

Отметим, что бой крашенными яйцами не в первый раз занимает место классической жеребьёвки. Так, предпочтение ему отдали в женской австрийской Бундеслиге на католическую Пасху, а в Болгарии такое практиковали ещё в 2019 году.

А в России на Пасху "Зенит" выиграл у "Локомотива" 6:1, сине-бело-голубые досрочно стали лучшими в РПЛ. Необычной жеребьёвки, правда, не было, однако капитан "Зенита" Артём Дзюба удивил всех, выйдя на церемонию награждения в костюме Дэдпула.

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