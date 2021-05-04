Медведчук раскрыл цель "миссии" США в Донбассе
Прикрываясь урегулированием конфликта, Вашингтон преследует исключительно свои цели, отметил политик.
Виктор Медведчук. Фото © Общественное движение "Украинский выбор — Право народа"
Соединённые Штаты оказывают поддержку Украине для того, чтобы в перспективе сделать из неё плацдарм противостояния на границе с Россией. Такое мнение выразил лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
"Международные лидеры, которые поддержали Зеленского, сделали правильно. Однако в этом хоре поддержавших тон задают Соединённые Штаты. Они хотят, чтобы Украина на границе с Россией существовала как плацдарм противостояния, который выгоден именно США", — написал оппозиционер на своей странице в "Твиттере".
По мнению Медведчука, Вашингтон, прикрываясь урегулированием конфликта на Востоке Украины, преследует исключительно собственные цели. "Им не нужен мир в Донбассе", — подчеркнул украинский политик.
Ранее Владимир Зеленский предложил переписать или вовсе отменить Минские соглашения. В частности, президент Украины настаивал на включении в число участников переговоров США, Великобритании и Канады. Однако позднее заметил, что не намерен отказываться от договорённостей.
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