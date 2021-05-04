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Медведчук раскрыл цель "миссии" США в Донбассе

Прикрываясь урегулированием конфликта, Вашингтон преследует исключительно свои цели, отметил политик.

4 мая 2021, 16:30
<p>Виктор Медведчук. Фото © <a href="http://vybor.ua/authors/5.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Общественное движение "Украинский выбор — Право народа"</a></p>

Виктор Медведчук. Фото © Общественное движение "Украинский выбор — Право народа"

Соединённые Штаты оказывают поддержку Украине для того, чтобы в перспективе сделать из неё плацдарм противостояния на границе с Россией. Такое мнение выразил лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

"Международные лидеры, которые поддержали Зеленского, сделали правильно. Однако в этом хоре поддержавших тон задают Соединённые Штаты. Они хотят, чтобы Украина на границе с Россией существовала как плацдарм противостояния, который выгоден именно США", — написал оппозиционер на своей странице в "Твиттере".

Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу и предложил изменения в минский формат

Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу и предложил изменения в минский формат

По мнению Медведчука, Вашингтон, прикрываясь урегулированием конфликта на Востоке Украины, преследует исключительно собственные цели. "Им не нужен мир в Донбассе", — подчеркнул украинский политик.

Ранее Владимир Зеленский предложил переписать или вовсе отменить Минские соглашения. В частности, президент Украины настаивал на включении в число участников переговоров США, Великобритании и Канады. Однако позднее заметил, что не намерен отказываться от договорённостей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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