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Турция рассмотрит вопрос отмены ПЦР-тестов для россиян

Ранее сообщалось, что республика к 1 июня будет готова к возобновлению авиасообщения с РФ.

4 мая 2021, 16:03
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Турция может рассмотреть вопрос об отмене ПЦР-тестов для россиян. Однако это произойдёт только при повышении уровня вакцинации населения в РФ. Об этом заявил ТАСС посол республики в Москве Мехмет Самсар.

"В будущем, когда уровень вакцинации в России увеличится и вакцина "Спутник V" начнёт использоваться в Турции, освобождение российских туристов при въезде в Турцию от ПЦР-теста может быть вынесено на повестку дня", — сказал посол.

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Ранее Лайф писал, что Турция к 1 июня будет готова к открытию авиасообщения с Россией. В мае в Анталье может состояться заседание по безопасности туризма с представителями РФ.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении с 29 апреля по 17 мая полного локдауна в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса. Все офисы и рабочие места закрыты, кроме оговорённых с МВД, кафе и рестораны работают только навынос, действует запрет на передвижение граждан. Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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