Турция к 1 июня будет готова к открытию авиасообщения с Россией
В мае в Анталье может состояться заседание по безопасности туризма с представителями РФ.
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В популярных у туристов прибрежных городах Турции фиксируется снижение уровня заболеваемости коронавирусом, заявил посол республики в России Мехмет Самсар. В связи с этим страна будет готова к возобновлению авиасообщения с РФ уже к 1 июня.
"Количество заболевших, которое на 15 апреля составляло 61 400, снизилось до 24 733 на 3 мая благодаря принятым строгим мерам. Ожидается, что в ближайшие недели это число сократится. Чтобы возобновить полёты с 1 июня и принять наших российских друзей в самых безопасных условиях в течение летнего сезона, мы в настоящий момент продолжаем контакты с соответствующими российскими инстанциями на всех уровнях", — сообщил посол.
Самсар также отметил, что Турция предложила российской стороне провести во второй половине мая в Анталье заседание с представителями двух стран по безопасности туризма, чтобы продемонстрировать принятые меры. Официальное приглашение было направлено на прошлой неделе.
В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой готовы в мае посетить Москву для переговоров по эпидемической ситуации.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении с 29 апреля по 17 мая полного локдауна в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса. Все офисы и рабочие места закрыты, кроме оговорённых с МВД, кафе и рестораны работают только навынос, действует запрет на передвижение граждан. Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.
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