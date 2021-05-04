Турция к 1 июня будет готова к открытию авиасообщения с Россией

В популярных у туристов прибрежных городах Турции фиксируется снижение уровня заболеваемости коронавирусом, заявил посол республики в России Мехмет Самсар. В связи с этим страна будет готова к возобновлению авиасообщения с РФ уже к 1 июня.

"Количество заболевших, которое на 15 апреля составляло 61 400, снизилось до 24 733 на 3 мая благодаря принятым строгим мерам. Ожидается, что в ближайшие недели это число сократится. Чтобы возобновить полёты с 1 июня и принять наших российских друзей в самых безопасных условиях в течение летнего сезона, мы в настоящий момент продолжаем контакты с соответствующими российскими инстанциями на всех уровнях", — сообщил посол.

Самсар также отметил, что Турция предложила российской стороне провести во второй половине мая в Анталье заседание с представителями двух стран по безопасности туризма, чтобы продемонстрировать принятые меры. Официальное приглашение было направлено на прошлой неделе.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой готовы в мае посетить Москву для переговоров по эпидемической ситуации.

Авторы