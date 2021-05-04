Посла России вызвали в МИД Франции
В стране решительно осудили принятые РФ меры против европейских официальных лиц.
Алексей Мешков. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Посла России в Париже Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции. Дипломату указали, что принятые российскими властями меры в отношении европейских представителей вряд ли приведут к снятию напряжённости в отношениях Москвы и Брюсселя. Об этом говорится в сообщении французского ведомства.
"Эти меры вряд ли приведут к деэскалации нынешней напряжённости, и поэтому мы ожидаем от России ответственного поведения для достижения этой цели", — сказано в записи.
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Франция решительно осудила принятые Россией меры против европейских официальных лиц, в том числе президента Европейского парламента, вице-президента Европейской комиссии Веры Йоуровой и французского депутата Жака Мэра и выразила поддержку в их адрес.
Кроме того, во французском МИД указали на озабоченность принятием в России указа об ограничении найма персонала в дипломатические представительства на местах и призвали не выполнять его.
Ранее Лайф сообщал, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном отношения с Россией. В частности, дипломаты говорили об ответных мерах РФ в адрес стран ЕС.
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