Патрушев рассказал об увлечении Путина волейболом
Российский лидер весьма профессионально разбирается в данном виде спорта.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин интересуется волейболом и смотрит матчи. Об этом рассказал председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Он очень интересуется именно волейболом, он смотрит матчи. Зная, что я тоже проявляю к этому интерес, он потом делится [впечатлениями], говорит своё мнение и, вы знаете, достаточно профессионально", — сказал секретарь Совбеза в документальном фильме, посвящённом развитию волейбола в стране на телеканале "Россия 24".
Патрушев отметил, что этот вид спорта включён в программу физической подготовки спортсменов-борцов, поэтому многие из них хорошо играют. Вероятно, Путин, который профессионально занимался борьбой, полюбил волейбол именно поэтому.
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