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Патрушев рассказал об увлечении Путина волейболом

Российский лидер весьма профессионально разбирается в данном виде спорта.

4 мая 2021, 15:45
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин интересуется волейболом и смотрит матчи. Об этом рассказал председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Он очень интересуется именно волейболом, он смотрит матчи. Зная, что я тоже проявляю к этому интерес, он потом делится [впечатлениями], говорит своё мнение и, вы знаете, достаточно профессионально", — сказал секретарь Совбеза в документальном фильме, посвящённом развитию волейбола в стране на телеканале "Россия 24".

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Патрушев отметил, что этот вид спорта включён в программу физической подготовки спортсменов-борцов, поэтому многие из них хорошо играют. Вероятно, Путин, который профессионально занимался борьбой, полюбил волейбол именно поэтому.

Ранее президент РФ назвал Ночную хоккейную лигу ярким брендом современной России. Глава государства выразил уверенность, что юбилей лиги вдохновит организаторов и участников на новые свершения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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