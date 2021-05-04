Патрушев рассказал об увлечении Путина волейболом

"Он очень интересуется именно волейболом, он смотрит матчи. Зная, что я тоже проявляю к этому интерес, он потом делится [впечатлениями], говорит своё мнение и, вы знаете, достаточно профессионально", — сказал секретарь Совбеза в документальном фильме, посвящённом развитию волейбола в стране на телеканале "Россия 24".