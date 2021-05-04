В Московском зоопарке фламинго устроили битву за лучшие места в летнем вольере

Видео предоставлено Лайфу отделом внешних коммуникаций Московского зоопарка

В Москве постепенно устанавливается по-весеннему тёплая погода, а в столичном зоопарке майские краски выглядят ярче, так как розовые и красные фламинго вышли из зимнего убежища на улицу. Об этом рассказали в отделе внешних коммуникаций зоосада.

Птицы по очереди выбегали из тёплого помещения и суетливо осматривали уличный вольер. Уже через полчаса после выхода пернатые пары присматривали себе места для гнездования, притаптывали глину, а молодёжь вовсю плескалась в пруду, указали в пресс-службе.

В Московском зоопарке розовые и красные фламинго гнездятся ежегодно. Пары занимают прошлогодние места или отвоёвывают новую территорию. Пока птицы делят лучшие пространства, между ними возникают перепалки. Как только раздел территории улажен, пары строят себе гнёзда из глины. Для этого в вольере отведено специальное место.









Фламинго хорошо переносят низкие температуры, поэтому они могут оставаться на Большом пруду, пока вода не начинает замерзать.

Ранее мы рассказывали, что для панды Жуи из Московского зоопарка построили ракету, но она съела весь провиант.

Авторы