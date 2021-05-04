Италия с середины мая разрешит путешествия по стране с "зелёным пропуском"
По приблизительным оценкам, Апеннинам понадобится два года для восстановления туризма к уровню 2019 года.
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Во второй половине мая Италия введёт собственный "зелёный пропуск" для путешествий по стране. Об этом объявил премьер-министр Марио Драги.
"Начиная с середины июня будет готов европейский "зелёный пропуск". В ожидании его введения итальянское правительство подготовило собственный национальный "зелёный пропуск", который будет действовать с середины мая", — сказал он на пресс-конференции.
Министр уточнил, что Италия готова принимать туристов в условиях полной безопасности. При этом Драги не пояснил, будет ли включён в пропуск только сертификат вакцинации или речь идёт о чём-то ещё.
Премьер заметил, что по приблизительным оценкам Италии понадобится два года для восстановления туризма к уровню 2019 года. Однако в стране рассчитывают, что смогут достичь его раньше, в том числе и благодаря разрешению на путешествия. Он сравнил пандемию с аварией во время гонки "Формулы-1", когда все болиды останавливаются и стартуют одновременно и победит тот, кто сделает это быстрее (в "Формуле-1" пилоты собираются "змейкой" за автомобилем безопасности без возможности обгонять друг друга и стартуют со своих позиций, когда машина уходит с трассы. — Прим. Лайфа).
Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза смягчить ограничения на въезд иностранных туристов и разрешить посещать территорию блока тем путешественникам, которые привились от коронавируса препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Рекомендации могут вступить в силу уже в мае, однако туристы всё же будут вынуждены соблюдать карантин и сдавать ПЦР-тесты в странах.
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