Италия с середины мая разрешит путешествия по стране с "зелёным пропуском"

Министр уточнил, что Италия готова принимать туристов в условиях полной безопасности. При этом Драги не пояснил, будет ли включён в пропуск только сертификат вакцинации или речь идёт о чём-то ещё.

Премьер заметил, что по приблизительным оценкам Италии понадобится два года для восстановления туризма к уровню 2019 года. Однако в стране рассчитывают, что смогут достичь его раньше, в том числе и благодаря разрешению на путешествия. Он сравнил пандемию с аварией во время гонки "Формулы-1", когда все болиды останавливаются и стартуют одновременно и победит тот, кто сделает это быстрее (в "Формуле-1" пилоты собираются "змейкой" за автомобилем безопасности без возможности обгонять друг друга и стартуют со своих позиций, когда машина уходит с трассы. — Прим. Лайфа).