В Бразилии парень с мачете зарубил двух воспитательниц и троих детей
Нападавшего удалось задержать, мотивы его преступления неизвестны.
Фото © Twitter / CrimesReais
В бразильском штате Санта-Катарина 18-летний парень напал с ножом на трёх детсадовцев и двух воспитательниц и зарубил их. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что трагедия произошла сегодня утром. Нападавшего удалось задержать, мотивы его преступления неизвестны. Возраст погибших пока не сообщается, однако известно, что в детском саду на попечении находились дети в возрасте от полугода по двух лет.
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