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В Удмуртии рухнувшее дерево едва не убило женщину с детьми

Момент падения, когда тополь задел высоковольтные провода, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

4 мая 2021, 16:17

В Удмуртии дерево упало на дорогу, едва не убив пешеходов. Видео © Instagram/glazovlife.ru

В городе Глазове в Удмуртии тополь, не выстояв под порывом ветра, упал на тротуар. При падении дерево оборвало провода линии электропередачи и едва не придавило прохожих, среди которых была женщина с двумя детьми. Кадры с места событий появились в соцсетях.

На записи видно, как окутанный синим пламенем тополь падает перед прохожими. По счастливой случайности никто из людей не пострадал.

В Москве дерево упало на компанию молодых людей, есть пострадавший — видео

В Москве дерево упало на компанию молодых людей, есть пострадавший — видео

Следственными органами СК России по региону проводится проверка по инциденту.

Ранее МЧС экстренно предупредило о сильном ветре в Москве и области. Водителям и пешеходам рекомендовали держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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