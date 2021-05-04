В Удмуртии рухнувшее дерево едва не убило женщину с детьми
Момент падения, когда тополь задел высоковольтные провода, зафиксировали камеры видеонаблюдения.
В Удмуртии дерево упало на дорогу, едва не убив пешеходов. Видео © Instagram/glazovlife.ru
В городе Глазове в Удмуртии тополь, не выстояв под порывом ветра, упал на тротуар. При падении дерево оборвало провода линии электропередачи и едва не придавило прохожих, среди которых была женщина с двумя детьми. Кадры с места событий появились в соцсетях.
На записи видно, как окутанный синим пламенем тополь падает перед прохожими. По счастливой случайности никто из людей не пострадал.
Следственными органами СК России по региону проводится проверка по инциденту.
Ранее МЧС экстренно предупредило о сильном ветре в Москве и области. Водителям и пешеходам рекомендовали держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.
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