В Удмуртии рухнувшее дерево едва не убило женщину с детьми

В городе Глазове в Удмуртии тополь, не выстояв под порывом ветра, упал на тротуар. При падении дерево оборвало провода линии электропередачи и едва не придавило прохожих, среди которых была женщина с двумя детьми. Кадры с места событий появились в соцсетях.