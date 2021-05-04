В Бундестаге указали на отсутствие причин для остановки "Северного потока – 2" из-за иска экологов

Глава Комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает крайне маловероятной остановку реализации проекта "Северного потока – 2" из-за иска экологов из организации Nabu. Однако рассмотрение данной жалобы может замедлить темпы строительства газопровода, заявил политик ТАСС .

"Иск, поданный в административный суд, имеет приостанавливающее действие и может замедлить дальнейшее строительство. Но я считаю нереалистичным вариант, при котором жалоба может воспрепятствовать реализации проекта до конца", — сказал Эрнст, отметив, что строительство трубопровода было полностью одобрено всеми компетентными ведомствами, а требования по части защиты окружающей среды при работах соблюдались.