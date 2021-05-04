В Бундестаге указали на отсутствие причин для остановки "Северного потока – 2" из-за иска экологов
При этом там допустили, что поданная жалоба может замедлить строительство газопровода.
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Глава Комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает крайне маловероятной остановку реализации проекта "Северного потока – 2" из-за иска экологов из организации Nabu. Однако рассмотрение данной жалобы может замедлить темпы строительства газопровода, заявил политик ТАСС.
"Иск, поданный в административный суд, имеет приостанавливающее действие и может замедлить дальнейшее строительство. Но я считаю нереалистичным вариант, при котором жалоба может воспрепятствовать реализации проекта до конца", — сказал Эрнст, отметив, что строительство трубопровода было полностью одобрено всеми компетентными ведомствами, а требования по части защиты окружающей среды при работах соблюдались.
Напомним, немецкая экологическая организация Nabu подала иск против выдачи разрешения на строительство "Северного потока – 2" в исключительной экономической зоне страны. По мнению специалистов, газопровод разрушает среду обитания на морском дне размером более 16 футбольных полей.
Ранее депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил, что у Европарламента нет полномочий отказываться от строительства "Северного потока – 2". В случае отказа от газопровода Берлину придётся выплатить 12 миллиардов евро штрафных санкций и искать другие варианты покрытия энергодефицита. Тем временем в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году. Мнения о том, что строительство газопровода будет завершено, придерживаются и в Госдуме.
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