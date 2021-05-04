В Госдуме оценили слова Зеленского о "войне в Европе" из-за Крыма и Донбасса
Президенту посоветовали обратить внимание на ответственность за эти события деятелей европейских стран.
Фото © Сайт президента Украины
Именно Европа развязала конфликтные ситуации на Украине, поддержав государственный переворот и приход незаконной власти, что повлекло за собой череду протестов на юго-востоке Незалежной и изменение настроения людей. Такое мнение высказал депутат Госдумы, член Комитета по делам СНГ Артём Туров.
"Те события на Украине поддержала именно Европа — государственный переворот и приход незаконной власти, — что повлекло за собой череду протестов на Юго-Востоке, изменение настроения людей и в конечном счёте тот кровопролитный конфликт", — приводит его слова "Дума ТВ".
По словам депутата, людям, высказывающим альтернативную точку зрения, закрывают рот и зачастую насильственным способом. Владимиру Зеленскому же надо призвать к ответственности в первую очередь деятелей этих стран, с которыми он сегодня беседует и ищет поддержку, заметил Туров.
Депутат уточнил, что Европе и США не нужна сильная Украина. Это лишь инструмент для сдерживания России, однако для РФ украинский народ был и остаётся братским. Москва никогда не вела и не планировала никакие агрессии, а лишь отстаивала свои интересы и защищала российских граждан, заключил он.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что изменение Минских соглашений приведёт к резне в Донбассе. Украинские политологи оценили вероятность этого.
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