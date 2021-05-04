Автоледи на Range Rover заблокировала проезд машинам скорой у больницы в Обнинске
Одна из карет прибыла в медучреждение за новорождённым в тяжёлом состоянии. В итоге медикам пришлось ехать по встречной полосе.
Автоледи на Range Rover заблокировала проезд машин скорой помощи у больницы в Обнинске. Видео © VK / "Чистый Обнинск"
В городе Обнинске Калужской области автоледи на Range Rover создала пробку у клинической больницы № 8. Женщина припарковала свою машину на газоне и бордюре и ушла по делам. Из-за этого к учреждению выстроилась очередь из карет скорой помощи — проезд, где встал Range Rover, является единственной дорогой к приёмному покою и стационару.
В частности, судя по кадрам, опубликованным в группе "Чистый Обнинск" в социальной сети "ВКонтакте", скорой, которая приехала в роддом КБ № 8 за новорождённым в тяжёлом состоянии, чтобы доставить малыша в Москву, пришлось из-за заблокированного проезда ехать по встречной полосе. Сотрудники медучреждения немедленно вызвали ГИБДД. Но пока ждали патрульный автомобиль, из поликлиники вышла блондинка, которой и принадлежит тот самый Range Rover. Она рассказала, что не подумала, что может кому-то помешать, якобы была уверена, что в поликлинике сделает свои дела быстро. В свою очередь представители больницы пообещали обратиться в полицию.
"Данное происшествие было подробно зафиксировано на фото и видео сотрудниками больницы. Мы обязательно передадим эти материалы правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства", — заявили в пресс-службе медучреждения.
Ранее сообщалось, что в Магадане полиции пришлось устроить погоню за водителем автомобиля Daihatsu Terios по ночному городу. Правоохранители преследовали нарушителя около часа.
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