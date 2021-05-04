Автоледи на Range Rover заблокировала проезд машинам скорой у больницы в Обнинске

В городе Обнинске Калужской области автоледи на Range Rover создала пробку у клинической больницы № 8. Женщина припарковала свою машину на газоне и бордюре и ушла по делам. Из-за этого к учреждению выстроилась очередь из карет скорой помощи — проезд, где встал Range Rover, является единственной дорогой к приёмному покою и стационару.

В частности, судя по кадрам, опубликованным в группе "Чистый Обнинск" в социальной сети "ВКонтакте", скорой, которая приехала в роддом КБ № 8 за новорождённым в тяжёлом состоянии, чтобы доставить малыша в Москву, пришлось из-за заблокированного проезда ехать по встречной полосе. Сотрудники медучреждения немедленно вызвали ГИБДД. Но пока ждали патрульный автомобиль, из поликлиники вышла блондинка, которой и принадлежит тот самый Range Rover. Она рассказала, что не подумала, что может кому-то помешать, якобы была уверена, что в поликлинике сделает свои дела быстро. В свою очередь представители больницы пообещали обратиться в полицию.