Вдова Ланового разместила портрет мужа в "Бессмертном полку"

Вдова народного артиста СССР Василия Ланового — актриса Ирина Купченко — в этом году примет участие в онлайн-шествии "Бессмертный полк". Об этом она сообщила в ролике в поддержку акции памяти, который опубликован на официальном канале движения в "Ютубе".

"В этом году я размещу в онлайн-шествии портрет моего мужа Василия Семёновича Ланового. Потому что делом всей его жизни, его творчества, а главное — его совести была защита памяти погибших, подвига страны и её героев. Присоединяйтесь к проекту!" — сказала Купченко.

Как ранее стало известно, в 2021 году традиционное шествие "Бессмертный полк" пройдёт в онлайн-формате и состоится 9 Мая. Однако, если позволит эпидемиологическая ситуация, в городах России может пройти и традиционное очное шествие, которое организаторы акции наметили на 24 июня.

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