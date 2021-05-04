Вдова Ланового разместила портрет мужа в "Бессмертном полку"
Актриса призвала россиян к участию в акции памяти.
Ирина Купченко. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Вдова народного артиста СССР Василия Ланового — актриса Ирина Купченко — в этом году примет участие в онлайн-шествии "Бессмертный полк". Об этом она сообщила в ролике в поддержку акции памяти, который опубликован на официальном канале движения в "Ютубе".
"В этом году я размещу в онлайн-шествии портрет моего мужа Василия Семёновича Ланового. Потому что делом всей его жизни, его творчества, а главное — его совести была защита памяти погибших, подвига страны и её героев. Присоединяйтесь к проекту!" — сказала Купченко.
Сопредседатель движения "Бессмертный полк" заявила, что Лановой много сделал для сохранения памяти о героях ВОВ
Как ранее стало известно, в 2021 году традиционное шествие "Бессмертный полк" пройдёт в онлайн-формате и состоится 9 Мая. Однако, если позволит эпидемиологическая ситуация, в городах России может пройти и традиционное очное шествие, которое организаторы акции наметили на 24 июня.
Напомним, актёр Василий Лановой умер 28 января. За месяц до этого они вместе с супругой заразились коронавирусом. Артиста перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти его не удалось. Соболезнования семье актёра выразили президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, режиссёр и художественный руководитель Театра имени Вахтангова Римас Туминас и другие артисты, политики, общественные деятели.
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