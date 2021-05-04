В России могут понизить нештрафуемый порог превышения скорости

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин дал поручение МВД и Минтрансу России до 1 августа подготовить и предоставить в правительство согласованную позицию по инициативе снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч в черте города. Об этом сообщает "Коммерсант".

К соответствующей дискуссии участники комиссии по безопасности дорожного движения вернулись по инициативе заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

"Снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением ПДД, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения", — отметили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Хуснуллин помимо основного дал на заседании ещё ряд поручений, среди которых — разработка МВД и Минтрансом мер по снижению количества выездов на встречную полосу грузовиков и автобусов из-за сна водителей за рулём, проработка МВД и Минпросвещения вопроса об изменении примерных программ подготовки водителей в автошколах и подготовка МВД и Минюстом предложений по ограничению юридически значимых действий для граждан, не оплачивающих в срок штрафы.

Также субъектам РФ рекомендовали использовать на дорогах проекционные пешеходные переходы и имитаторы спецсигналов автомобилей ДПС, чтобы водители снижали скорость.

Ранее Лайф сообщал, что в ГИБДД предложили ввести новые штрафы: за видеорегистраторы, плёнку на фарах и не только. Обновлённые правила могут быть утверждены в 2022 году, туда могут внести и несколько других поводов наказывать водителей.

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