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В Посольстве РФ назвали демаршем вызов главы российской дипмиссии в МИД Франции

Ранее в Париже решительно осудили принятые Москвой меры против европейских официальных лиц.

4 мая 2021, 17:44
<p>Посол России в Париже Алексей Мешков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Посол России в Париже Алексей Мешков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Вызов посла России в Париже Алексея Мешкова в МИД Франции можно расценивать как часть согласованного европейскими странами демарша. Об этом сообщили в российской дипмиссии.

"Вызов посла России во Франции в МИД страны является, на наш взгляд, частью согласованного странами ЕС демарша и во многом повторяет то, что было заявлено представителю России при ЕС", — указали в посольстве.

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Ранее Лайф сообщал, что российского посла Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции. В Париже дипломату указали, что принятые российскими властями меры в отношении европейских представителей вряд ли приведут к снятию напряжённости в отношениях Москвы и Брюсселя.

Напомним, 30 апреля Россия ввела ответные санкции против ЕС: в чёрном списке оказалось восемь человек. В российском МИДе объяснили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путём диалога и продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер. В свою очередь Евросовет, Еврокомиссия и Европарламент выпустили совместное заявление, в котором говорится, что они оставляют за собой право ответных мер в адрес РФ.

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Постпред РФ разъяснил Евросоюзу введённые Москвой контрсанкции

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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