Глава Минздрава Украины обвинил Россию в дискредитации западных вакцин от ковида
Министр ещё раз выступил категорически против вакцинации жителей Незалежной российским препаратом "Спутник V".
Фото © Facebook / Максим Степанов
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обвинил Россию в дискредитации западных вакцин от коронавируса с целью "протолкнуть" свой препарат.
"В связи с введением ложных сведений о других вакцинах по всему миру, Россия пытается толкнуть свой "Спутник V". Моя позиция принципиальна и неизменна: "Спутника V" не будет на Украине", — написал он в "Фейсбуке".
Степанов также заметил, что те, кто навязывает людям страхи перед другими вакцинами, "сознательно или по глупости подыгрывают России". Он призвал граждан Украины быть умнее, не верить фейкам и соблюдать не только личную, но и информационную гигиену.
Сейчас для вакцинации на Украине используются три препарата: индийская версия британско-шведского препарата от компании AstraZeneca — Covishield, CoronaVac от Sinovac Biotech и Pfizer, который начали использовать с 18 апреля.
Лента новостей
Выбор редакции
В Госдуме оценили слова Зеленского о "войне в Европе" из-за Крыма и Донбасса
Австрия завершила переговоры по закупке "Спутника V" и ждёт решения регулятора ЕС
Вашингтон назвал полезным разговор Путина и Байдена "лицом к лицу"
Дзюба поздравил Слуцкого с 50-летним юбилеем, назвав "самым лучшим пупсиком"
В Ленобласти подросток с другом заживо сгорел накануне дня рождения
Комментариев: 0