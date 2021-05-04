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Глава Минздрава Украины обвинил Россию в дискредитации западных вакцин от ковида

Министр ещё раз выступил категорически против вакцинации жителей Незалежной российским препаратом "Спутник V".

4 мая 2021, 17:32
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/photos/871616033381393" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Максим Степанов</a></p>

Фото © Facebook / Максим Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обвинил Россию в дискредитации западных вакцин от коронавируса с целью "протолкнуть" свой препарат.

"В связи с введением ложных сведений о других вакцинах по всему миру, Россия пытается толкнуть свой "Спутник V". Моя позиция принципиальна и неизменна: "Спутника V" не будет на Украине", — написал он в "Фейсбуке".

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Степанов также заметил, что те, кто навязывает людям страхи перед другими вакцинами, "сознательно или по глупости подыгрывают России". Он призвал граждан Украины быть умнее, не верить фейкам и соблюдать не только личную, но и информационную гигиену.

Сейчас для вакцинации на Украине используются три препарата: индийская версия британско-шведского препарата от компании AstraZeneca — Covishield, CoronaVac от Sinovac Biotech и Pfizer, который начали использовать с 18 апреля.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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