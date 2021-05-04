Щенок президента Ирландии решил стать звездой в кадре и чуть не сорвал скорбную похоронную речь

Щенок президента Ирландии чуть не сорвал его скорбную речь на похоронах актёра. Видео © TikTok/presidentirl

Президент Ирландии Майкл Хиггинс принял участие в церемонии прощания с актёром Томом Хикки, однако его речь чуть не была сорвана щенком Миснихом, который стал требовать внимания.

Когда Хиггинс стоял у микрофона, собака породы бернский зенненхунд стала всячески зазывать хозяина поиграть с ним. Пёс прикусывал руку, носом и лапой утыкался в главу государства и даже залазил под его пиджак.

Мисних появился в семье президента в марте этого года. В соцсетях Хиггинса часто можно увидеть, как они с супругой Сабиной гуляют вместе с питомцем, как играют в парке.

Пользователей сильно растрогал момент с похорон, и кто-то даже предположил, что глава государства является хорошим и великодушным человеком, раз его так любит пёс. Некоторые же оценили стойкость и спокойствие Хиггинса, не поддавшегося на просьбы хвостатого.

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