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В Сети появился снимок Лободы без прикрас, где видно, насколько изуродованы её губы

Исполнительницу нередко упрекают в излишней пластике, но она утверждает, что её внешность дана природой.

27 апреля 2021, 09:14

Фото © Instagram / lobodaofficial

В своём инстаграме Светлана Лобода выглядит просто безупречно. Однако в Сети появилось фото, которое заставляет усомниться в её идеальности. На снимке 38-летняя артистка позирует перед камерами, спрятав глаза за тёмными очками. И пользователям бросился в глаза один нюанс.

Фото © Telegram / "Немалахов"

Фото © Telegram / "Немалахов"

Объёмные губы Лободы выглядели так, словно певица стала жертвой неудачных бьюти-процедур. На них были видны странные выпуклости и бугорки. Хотя на фото в аккаунте у исполнительницы губы кажутся чувственными и аккуратными.

Видео © Instagram / muztv

Судя по всему, кадр был сделан на гала-ужине Премии Муз-ТВ 20/21, где Светлана стала гостьей. На мероприятие певица надела золотистую блузку, жакет, чёрные штаны и шпильки.

Фото © Instagram / lobodaofficial

Фото © Instagram / lobodaofficial

Светлана Лобода — певица родом из Киева, дизайнер, экс-солистка "ВИА Гры". В 2009 году представляла Украину на Евровидении-2009, где заняла 12-е место с песней Be My Valentine. Сейчас артистка успешно строит сольную карьеру, подробнее о её биографии читайте на сайте uznayvse.ru.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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