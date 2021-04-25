Похожий на камень пес уже через пять месяцев стал невероятным красавцем благодаря волонтёрам
Питомец снова вернул себе "шевелюру" и набрал вес, а разница в его внешности теперь может поразить любого.
Когда бродягу Гринча привезли в приют в Техасе, США, сотрудники не могли поверить своим глазам. Перед ними предстало измученное, с печальными глазами животное, почти полностью лишённое шерсти и покрытое коркой. Понять, что это за собака, было невозможно.
Пёс больше походил на статую, чем на живое существо. <...> Мы не могли сказать, что это за собака, но было ясно, что она страдала довольно долго
Волонтёры сразу поняли, что для того, чтобы бедняга выжил, ему нужен особый уход. Они обратились за помощью к более крупному приюту Rescue Dogs Rock, NYC, сотрудники которого отправили Гринча к ветеринару. Там пёс успешно прошёл лечение от многих болезней, в том числе кожных. А потом ему подыскали временных хозяев.
За пять месяцев питомец изменился до неузнаваемости, пишет The Dodo. Из брошенного больного животного, породу которого сложно было определить, он превратился в роскошного пушистика — метиса бельгийской овчарки малинуа. Ему нашли новую приёмную семью, которая полюбила его и хочет оставить у себя навсегда. Гринч наконец преодолел страх и недоверие и начал играть с людьми и другими собаками.
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