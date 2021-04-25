Похожий на камень пес уже через пять месяцев стал невероятным красавцем благодаря волонтёрам

Когда бродягу Гринча привезли в приют в Техасе, США, сотрудники не могли поверить своим глазам. Перед ними предстало измученное, с печальными глазами животное, почти полностью лишённое шерсти и покрытое коркой. Понять, что это за собака, было невозможно.

Фото © Facebook / Rescue Dogs Rock NYC

Пёс больше походил на статую, чем на живое существо. <...> Мы не могли сказать, что это за собака, но было ясно, что она страдала довольно долго Рэнди Семел, волонтёр

Фото © Facebook / Rescue Dogs Rock NYC

Волонтёры сразу поняли, что для того, чтобы бедняга выжил, ему нужен особый уход. Они обратились за помощью к более крупному приюту Rescue Dogs Rock, NYC, сотрудники которого отправили Гринча к ветеринару. Там пёс успешно прошёл лечение от многих болезней, в том числе кожных. А потом ему подыскали временных хозяев.

Фото © Facebook / Rescue Dogs Rock NYC

За пять месяцев питомец изменился до неузнаваемости, пишет The Dodo. Из брошенного больного животного, породу которого сложно было определить, он превратился в роскошного пушистика — метиса бельгийской овчарки малинуа. Ему нашли новую приёмную семью, которая полюбила его и хочет оставить у себя навсегда. Гринч наконец преодолел страх и недоверие и начал играть с людьми и другими собаками.

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