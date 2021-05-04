В России предложили запретить участие граждан в работе нежелательных иностранных НПО

Срок лишения свободы за руководство такой организацией составит от двух до шести лет.

В Государственную думу внесли законопроект, который запрещает россиянам участвовать в деятельности нежелательных неправительственных организаций (НПО) за пределами РФ. Об этом свидетельствует информация, содержащаяся в базе данных нижней палаты парламента. Инициаторами выступили члены думской Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

Соответствующей нормой предлагается дополнить Федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".

Также вводится дополнительный признак, по которому иностранную или международную НПО можно отнести к нежелательным. Речь идёт о посредничестве в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций для осуществления такой НПО "деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства".

Согласно документу, срок лишения свободы за руководство такой НПО составит от двух до шести лет, а за участие в ней — до четырёх лет.